O boletim epidemiológico de Arcos registrou um óbito e 10 novos casos positivos para a Covid-19, nesta terça-feira (18).

De acordo com os dados, os pacientes positivados têm a faixa etária abaixo de 60 anos (veja abaixo).

O município já registrou 121 óbitos por causa doença.

Ainda segundo o boletim, 8 pessoas estão em internação hospitalar e outras 2 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Arcos. Em outros municípios, 2 pacientes estão ocupando leitos clínicos e 1 paciente está na UTI.

Óbito

O 121° óbito é de uma mulher de 65 anos, que residia no bairro Jardim América. Era portadora de hipertensão arterial e diabetes e testou positivo para o coronavírus no dia 28 de abril, sendo hospitalizada no mesmo dia, na Santa Casa de Arcos. Ela faleceu nessa segunda (17).

Casos confirmados hoje



6 homens:

Uma criança de 10 anos, moradora do centro da cidade, e que está recuperada;

Um homem de 37 anos, morador do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 44 anos, morador do bairro Mangabeiras, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 48 anos, morador do bairro São Judas, e que está recuperado;

Um homem de 48 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 57 anos, morador do bairro Parque da Floresta, e que está em isolamento domiciliar.

4 mulheres:

Uma mulher de 29 anos, moradora do centro da cidade, e que está recuperada;

Uma mulher de 53 anos, moradora do bairro Macedos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 23 anos, moradora do bairro São José, e que está recuperada.

