O boletim epidemiológico de Arcos registrou um óbito e 16 casos positivos para a Covid-19, nesta terça-feira (1º).

De acordo com os dados, a maioria dos pacientes positivados tem a faixa etária abaixo de 60 anos (veja abaixo).

O município já registrou 125 óbitos por causa doença. Duas mortes estão em investigação.

Ainda segundo o boletim, 4 pessoas estão em internação hospitalar e outras 4 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Arcos. Em outros municípios, 3 pacientes estão ocupando leitos clínicos e 4 pacientes estão na UTI.

Óbito

O 125º óbito é de uma mulher de 60 anos, moradora do bairro Santo Antônio. Ela era portadora de diabetes e testou positivo para o coronavírus no dia 8 de maio. A mulher foi internada na Santa Casa de Arcos em 14 de maio, e transferida para a Santa Casa de Formiga, no dia 19.

Casos confirmados hoje

10 homens:

Um homem de 35 anos, morador do bairro Sol Nascente, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 47 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 30 anos, morador do bairro Parque da Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 55 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 27 anos, morador do bairro Esplanada, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 46 anos, morador do bairro Sol Nascente, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 44 anos, morador da comunidade rural dos Vermelhos, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 71 anos, morador da comunidade rural dos Vermelhos, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 14 anos, morador do bairro Alvorada, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 58 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar.

6 mulheres:

Uma mulher de 21 anos, moradora do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 26 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 66 anos, moradora da comunidade rural dos Vermelhos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 51 anos, moradora do distrito da Ilha, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 13 anos, moradora do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 44 anos, moradora do bairro Novo Eldorado, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Prefeitura Municipal de Arcos