O boletim epidemiológico arcoense registrou seis óbitos e 44 casos positivos de Covid-19, nesta segunda-feira (22).

O 49º óbito por Covid-19 é de um homem, de 74 anos, morador da área central de Arcos. Era portador de cardiopatia e hipertensão arterial. Ele testou positivo para o vírus no dia 2 de março e foi transferido para Campo Belo, no dia 8. O óbito foi registrado no sábado (20).

O 50º óbito é de um homem, de 52 anos, que residia na área central da cidade. Era portador cardiopatia e hipertensão arterial. Testou positivo no dia 3 de março, e foi transferido para Lagoa da Prata, no dia 4. O óbito ocorreu nesse domingo (21).

O 51º óbito é de uma mulher, de 53 anos, que morava na área central. Ela tinha cardiopatia e diabetes e testou positivo para o coronavírus em 25 de fevereiro, e foi transferida para Divinópolis, em 3 de março. O óbito aconteceu nesse domingo (21).

O 52º óbito trata-se de um homem, de 82 anos, morador do bairro Santa Cruz. Era portador de hipertensão arterial. Testou positivo para Covid-19 no dia 3 de março, e foi transferido para Pará de Minas, no dia 11. O óbito ocorreu no domingo (21).

A 53º morte em Arcos trata-se de uma mulher, de 62 anos, que residia no bairro Nossa Senhora Aparecida. Era portadora de hipertensão arterial e diabetes. Testou positivo para o vírus em 11 de março, e estava aguardando vaga para transferência no Hospital Municipal São José. O óbito ocorreu nesta segunda (22).

O 54º óbito por Covid-19 em Arcos trata-se de uma mulher, de 82 anos, moradora do bairro Juca Dias. Era portadora de hipertensão arterial, diabetes e cardiopatia. Testou positivo para o coronavírus no dia 7 de março, e foi transferida no mesmo dia para Nova Serrana/MG. Veio a óbito no dia 12, e foi sepultada em Formiga.

Até o momento, 54 pessoas faleceram no município devido ao vírus. Há também dois óbitos sendo investigados.

Confira os casos positivos desta segunda-feira:

17 homens:

Um homem de 69 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 34 anos, morador do bairro Burutis, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 20 anos, morador do bairro Alvorada, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 40 anos, morador do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 44 anos, morador do bairro Pinheiros, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 65 anos, morador do bairro Olaria, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 20 anos, morador da zona rural da Boca da Mata, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 40 anos, morador do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 57 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 41 anos, morador do bairro Santa Cruz, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 32 anos, morador do bairro Castelo, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 23 anos, morador do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 37 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 09 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 45 anos, morador do bairro Pinheiros, e que está recuperado;

Um homem de 45 anos, morador do bairro São Judas, e que está recuperado;

Um homem de 24 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar.

27 mulheres:

Uma mulher de 23 anos, moradora do bairro Esplanada, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 51 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 62 anos, moradora do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 06 anos, moradora do bairro Castelo, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 27 anos, moradora do bairro Eldorado, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 44 anos, moradora do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 65 anos, moradora do bairro Olaria, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 86 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 75 anos, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 18 anos, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 26 anos, moradora do bairro Hilda Borges, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Buritis, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 25 anos, moradora do bairro Esplanada, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 31 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 71 anos, moradora do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 13 anos, moradora do bairro São José, e que está recuperada;

Uma mulher de 68 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 23 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 59 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 25 anos, moradora do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 41 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Castelo, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 58 anos, moradora do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Sol Nascente, e que está recuperada;

Uma mulher de 34 anos, moradora do bairro Buritis, e que está recuperada;

Uma mulher de 53 anos, moradora do centro da cidade, e que está recuperada;

Uma mulher de 47 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos