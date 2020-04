A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) divulgou no boletim epidemiológico na tarde desse domingo (12), que a cidade de Arcos estava com quatro casos confirmados para covid-19.

Segundo informações do Portal Arcos, com resultado de laboratório particular, notificado à Secretaria Municipal de Saúde, na manhã desta segunda (13), o total são quatro novos casos, um homem de 53 anos e três mulheres sendo duas de 25 e uma 52 anos.

De acordo com a coordenadora de Vigilância e Saúde, Ângela Margareth, esses dois últimos casos divulgados pela SES/MG estavam computados como monitorados no boletim diário da Prefeitura de Arcos. “Com a entrega dos resultados deste fim de semana, confirmamos estes e descartamos o óbito que estava em investigação. Agora, temos apenas mais um aguardando resultado laboratorial. Os outros dois casos confirmados foram feitos em laboratório particular e encaminhado para a secretaria municipal de Saúde”, explica Ângela.

A coordenadora também conta que de acordo com o que foi acordado pela Secretaria de Saúde, os Boletins Epidemiológicos são divulgados diariamente, exceto nos fins de semana, quando o informe de segunda trará todas as informações.