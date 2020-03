A Prefeitura de Arcos atualizou o boletim de informação de casos para coronavírus no âmbito municipal. São 3 casos suspeitos e que estão sob investigação.

O Comitê de Enfrentamento e Emergência em Saúde do covid-19 também acompanha a evolução do quadro epidemiológico do novo coronavírus, além de recomendar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas.

Neste sábado (21), a Secretaria de Saúde de Bom Despacho registrou mais três pacientes com suspeita de coronavírus. Duas mulheres, de 28 e 36 anos e um homem, 48 anos. Até o momento, são 11 casos em investigação no município.

Fonte: Portal Arcos e G37