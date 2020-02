Três jovens com idade entre 19 e 27 anos, suspeitos de tráfico drogas foram presos na tarde de sexta-feira (21), na BR-354, em Arcos. Eles seguiam para a cidade de Pains.

Segundo a PM, uma denúncia informou que os suspeitos estariam portando as drogas com o objetivo de comercializá-las na festa de carnaval em Pains. De imediato, os militares interceptaram o ônibus, próximo ao bairro Calcita e encontraram com os suspeitos 21 papelotes de cocaína, dois vidros de antirespingo, quatro aparelhos celulares e R$ 1.466,80 de procedência duvidosa.

Os envolvidos foram presos em flagrante e, em seguida, encaminhados à delegacia de Formiga, para as demais providências.