A área onde são feitas as manobras de ônibus durante os embarques e desembarques no Terminal Rodoviário será reformada, segundo informações da Secretaria de Obras, da Prefeitura de Formiga.

Nesta semana foram retiradas as grades laterais. Elas estavam danificadas pela ação do tempo, vandalismo e batidas de veículos. O trabalho está sendo realizado por servidores da pasta.

De acordo com a administração municipal, as guaritas desativadas corriam risco de desabar e estão sendo demolidas. No lugar dos gradis será construído um canteiro, nos moldes do canteiro central da avenida Geraldo Almeida.

O objetivo é modernizar a área, tornando o ambiente mais agradável e melhor para a circulação dos ônibus, inclusive do transporte urbano.