Bombeiros e equipes da Defesa Civil vão conferir as casas uma por uma. Além dos militares que estão no local, a corporação já tem outros grupos de sobreaviso e planos de contingência prontos para ser implementados caso seja necessário. “As pessoas que não estão na área do plano de emergência não precisam abandonar suas casas”, disse o militar.

O ponto de encontro é o Centro Comunitário Macacos, na Rua Dona Maria da Glória, que fica a 200 metros da igreja do distrito. “Moradores que residem na área de emergência devem se dirigir ao ponto de encontro munidos de documentos pessoais e comprovante de residência, onde serão cadastradas, receberão as orientações e serão alocados em hotéis da região”, explicou o tenente Aihara. Alguns moradores vieram para hotéis na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo informações de equipes que atuam na região, a situação no local não está crítica, mas o alerta foi acionado por conta do nível de chuva na região. A precipitação é intensa desde a noite de sexta-feira e continuou ao longo de todo o sábado.

Pouco antes das 21h, o clima era tenso na entrada do Complexo Paraopeba, logo depois da BR-356. A reportagem do Estado de Minasavistou muitos carros com o pisca alerta ligado na descida sinuosa. Eram funcionários querendo notícias depois do aviso em relação à barragem. Eles buzinavam para alertar as pessoas para irem embora.

VALE Por meio de nota, a Vale confirmou que acionou o nível 2 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM), que indica alerta. “A decisão é uma medida preventiva e se dá após a revisão dos dados dos relatórios de análise de empresas especializadas contratadas para assessorar a Vale. Cabe ressaltar que a estrutura está inativa e essa iniciativa tem caráter preventivo”, diz a mineradora.

A Vale afirma que cerca de 200 pessoas serão retiradas das 49 edificações, entre residências e comércio em Macacos, que fica a 25 quilômetros de Belo Horizonte. “As pessoas evacuadas estão sendo acolhidas e registradas no centro comunitário, onde receberão informações adicionais”.