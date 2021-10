O governo argentino reabrirá a partir desta sexta-feira (1) a fronteira aérea com os países vizinhos, mas com foco no Brasil, país que recebe o maior número de turista argentinos e que envia mais viajantes para a Argentina. Na prática, as condições para que os turistas dos dois países cruzem a fronteira só devem melhorar a partir de 1º de novembro, quando a Argentina, se abrirá a todos os estrangeiros, sem exceção, e quando as frequências de voos serão ampliadas.

“A reabertura ao turismo, com os países limítrofes agora e com o turismo internacional em novembro, será um dos grandes pilares para a recuperação econômica da Argentina”, disse o ministro do Turismo e do Esporte da Argentina, Matías Lammens, nesta quinta-feira (30), na prévia da reabertura das fronteiras aos países vizinhos.

Desde o começo da pandemia, apenas durante um breve período, entre 2 de novembro e 25 de dezembro, a Argentina permitiu a entrada de turistas estrangeiros, mas apenas dos países com os quais faz fronteira: Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile.

A reedição dessa estratégia começou nesta sexta-feira, mas, desta vez, o governo garante que as fronteiras serão reabertas também às demais nacionalidades a partir de 1º de novembro.