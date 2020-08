Da Redação

Na noite dessa quarta-feira (5), por volta das 23h30, durante batida policial na avenida Geraldo Almeida, bairro Vargem Grade, em Formiga, um homem de 34 anos foi preso portando uma arma de fogo.

A prisão ocorreu após uma guarnição da Polícia Militar receber uma denúncia sobre um homem que comercializa cigarros falsificados e estaria de posse de uma arma de fogo.

Durante o patrulhamento, o indivíduo foi avistado em um bar juntamente com outras pessoas. Ao ser submetido à busca pessoal, foi localizado no bolso lateral da bermuda do suspeito, um revólver calibre 32 com seis munições no tambor.