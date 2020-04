Durante Operação Batida Policial na cidade de Camacho, nesta quarta-feira (1º), os militares receberam denúncia que um cidadão estava de posse de uma arma de fogo.

No local, os policiais encontraram um saco de linhagem e dentro dele uma espingarda calibre 24, com uma munição. Mais à frente encontraram uma caixa com 24 munições intactas.

Não foi informado se o proprietário da arma foi preso.

Fonte: Polícia Militar