A expressão “Armadilha de Tucídides” tem origem no livro “História da Guerra do Peloponeso”, de Tucídides, ao narrar o crescimento de Atenas gerado pela guerra com Esparta. Esse termo, popularizado pelo escritor Graham Allison, significa o aparecimento de uma nova potência, causando apreensão nas demais já estabelecidas, com o rompimento da balança de poder e o aumento da probabilidade de duelo bélico.

Essa expressão descreve a atual fase vivenciada por China e Estados Unidos, onde aquela aumenta o seu poder econômico, militar e político no mundo, e os Estados Unidos reage.

No momento temos um confronto comercial, com tarifas aos produtos chineses, mas não se pode negar a possibilidade de um embate bélico, com reflexos negativos imprevisíveis, perdas imensuráveis e repetição de erros do passado.