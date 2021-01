A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou a apreensão de quatro armas de fogo na zona rural de Piumhi, nesta segunda-feira (18).

De acordo com a PM, em cumprimento de mandado de busca e apreensão no município, na região do Campo Alegre, militares encontraram na residência do autor, de 59 anos, quatro armas de fogo, sendo três revólveres e uma espingarda.

As armas estavam sem registro ou com registros vencidos desde 2013.

Segundo a PM, diante os fatos, o autor foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: Polícia Militar Meio Ambiente de Piumhi e Rádio 104 FM