A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu na noite dessa quarta-feira (20), armas e munições em uma fazenda às margens da BR-494, em Divinópolis.

De acordo com a PMR, durante patrulhamento a equipe foi informada que o proprietário da fazenda possuía armas de fogo irregulares. No local, o homem afirmou possuir uma espingarda, uma garrucha e um revólver, e que não possui registro das referidas armas. No local, foram encontradas ainda 33 munições intactas calibre 22.

O material foi apreendido e o delegado plantonista orientou que o homem comparecesse à delegacia em outra data, devido a pandemia, e por ele pertencer ao grupo de risco.

Fonte: Tapiraí TV