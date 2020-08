Em Nova Serrana, a Polícia Civil apreendeu dois revólveres, munições e dinheiro na casa de um adolescente nessa sexta-feira (31).

De acordo com a polícia, ele era monitorado por investigadores por ostentar materiais do tipo em grupos de aplicativo de mensagem.

No momento da diligência, o suspeito não estava na residência.

De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Davidson Marcos dos Santos Lara, o adolescente é conhecido no meio policial, inclusive com envolvimento no tráfico de drogas. A Polícia Civil instaurou procedimento para que ele responda pelos crimes, conforme medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.