Cinco armas foram apreendidas em Santo Antônio do Monte após denúncia de caça ilegal de animais na zona rural.

Um homem de 53 anos foi detido e, no local, segundo a Polícia Militar, encontrados três javalis e uma raposa abatidos.

Os militares compareceram ao local após denúncias e se depararam com os suspeitos. Além do homem detido, outros cinco fugiram do local.

Além dos animais abatidos, foram apreendidas cinco espingardas e 106 cartuchos de diversos calibres, intactos e deflagrados, uma faca e três facões.