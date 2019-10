Arqueólogos do Egito descobriram pelo menos 20 sarcófagos antigos de madeira na cidade de Luxor, no Sul do país, conforme o informou o Ministério de Antiguidades do Egito informou nessa terça-feira (15).

As fotos do ministério mostram sarcófagos coloridos, com inscrições e pinturas. O ministério descreveu a descoberta como “uma das maiores e mais importantes” dos últimos anos.

Em um breve comunicado publicado no site do governo, o ministério afirma que a descoberta foi na necrópole de Asasif. Ela está localizada na cidade antiga de Tebas do Oeste e abriga tumbas de diferentes períodos históricos, de 1994 a 332 A.C, desde o Império Médio, Novo Império e fases mais recentes.