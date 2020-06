Gesto da paz sem aperto de mãos ou abraços, comunhão na mão, e não na boca e celebrações não poderão ultrapassar 50 minutos. Essa será a nova realidade das missas nas igrejas católicas de Minas Gerais após o retorno dos atos litúrgicos. Por causa da pandemia do novo coronavírus, desde março os templos estão fechados e as cerimônias eucarísticas sendo transmitidas on-line.

Mas a Arquidiocese já projeta como será a abertura das igrejas e, nesta semana, listou uma série de recomendações e orientações que devem ser seguidas pelos membros da igreja católica e pelos fieis. Além do uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool em gel e limite de pessoas dentro dos templos, outras regras devem ser adotadas.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, concederá entrevista virtual nesta quinta-feira, às 11h, para detalhar as medidas e, possivelmente, anunciar uma data para a reabertura das igrejas.

Os fieis devem ligar para as secretarias das paróquias para agendar a participação presencial nas missas. A medida é para evitar aglomeração. Nos templos, os bancos devem ser intercalados com distanciamento de dois metros. As janelas e portas deverão ficar sempre abertas para garantir a circulação do ar, sem ar condicionado e o ar-condicionado desligado o tempo todo.