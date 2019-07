Neste sábado (6) será realizado a 2ª edição do Arraiá da Educação. O evento é organizado pela Secretaria de Educação e Esportes e contará com a participação de todas as unidades municipais de ensino.

A festividade ocorrerá na praça São Vicente Férrer a partir das 15h. No local, haverá apresentações artísticas, praça de alimentação e brinquedos para as crianças.

O evento é aberto ao público.