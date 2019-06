A Associação Mão Amiga promoverá o seu tradicional “Arraiá” na terça-feira (18), das 14 às 17h.

O evento acontecerá no pátio do Núcleo Assistencial com o objetivo de promover interação entre assistidos, voluntários e comunidade em geral. Além de comidas típicas, danças e brincadeiras, muita alegria e atrações esperam pelos participantes do ‘Arraiá Mão Amiga’.

A entrada é gratuita e o encontro é mais uma atividade do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Mão Amiga. Neste ano, a festa contará com a participação de outros grupos de convivência que fazem parte do Cras I, do bairro Rosário.