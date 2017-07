No próximo sábado (15), acontece no ginásio da Escola Estadual Doutor Abílio Machado o tradicional Arraiá do Polivalente.

O objetivo do evento é aproximar a comunidade da escola, além de promover o bom relacionamento entre alunos e mostrar a importância do trabalho em grupo. O evento contará com danças e comidas típicas e a apresentação da Quadrilha Valente.

“Além de convidar nossos alunos, os pais e familiares, gostaríamos de convidar toda a comunidade para vir se divertir conosco em nossa Festa Julina. A festa que é tradição dentre os eventos organizados pela escola, é um evento para todas as idades”, disse adiretora do Polivalente. Ana Paula Santiago.