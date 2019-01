Na tarde de quinta-feira, durante a reapresentação do elenco do Cruzeiro, o empresário de Arrascaeta, Daniel Fonseca, foi à Toca da Raposa com a proposta do Flamengo em mãos por 50% do jogador – 25% pertence ao Cruzeiro e os outros 25% pertencem ao investidot. O jogador participou do início da reunião, mas logo deixou o CT, sem se reapresentar com o restante do elenco. A direção do Cruzeiro não gostou da postura do meia e de seu agente.