Há algum tempo, Fernanda Souza e Thiaguinho anunciaram o divórcio, a notícia surpreendeu os fãs do casal e movimentou os tabloides de fofocas por semenas. Após a poeira baixar, o cantor foi flagrado curtindo a vida, enquanto isso, a contratada da Globo mostrou-se mais reservada.

No entanto, alguns internautas acreditam que Thiaguinho está arrependindo de ter terminado o casamento com a apresentadora da Globo , e estão usando como argumento as curtidas que o cantor deu nas últimas quatro publicações de Fernanda Souza no Instagram.

