A Copa da Inglaterra de 2020 foi para as mãos do Arsenal neste sábado (1º), em um estádio de Wembley vazio, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Os Gunners levaram a melhor no duelo com o Chelsea, o arquirrival da mesma cidade, Londres, vencendo de virada, por 2 a 1. A conquista é a 15ª da história da equipe que conta com o zagueiro David Luiz no elenco.

Os Blues saíram na frente do jogo. Após bela troca de passes, o norte-americano Christian Pusilic abriu o marcador logo aos cinco minutos. O empate veio ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, após Aubameyang ser derrubado dentro da área.

Após a confirmação do árbitro de vídeo (VAR), o próprio atacante converteu a penalidade máxima. Na segunda etapa, aos 26, caberia ao francês o belo gol da virada do Arsenal.