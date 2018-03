As secretarias de Cultura, Esporte e Lazer e Políticas Sociais de Córrego Fundo, com o apoio das demais secretarias, promoveram no sábado (24), o primeiro Arte na Praça.

O objetivo do evento foi valorizar a diversidade artística e os talentos do município. Diversas associações e pessoas físicas fizeram a inscrição.

No entanto, a participação foi limitada em função da chuva que caiu na noite de sábado. Dessa forma, houve na Praça Vigário João Ivo apenas as apresentações de dança e música e os estandes com a apresentação dos trabalhos, além da praça de alimentação com venda de alimentos e bebidas.

Ao final do evento, os participantes receberam um troféu conforme a categoria que representavam. Segundo o secretário de Políticas Sociais, Juarez Cunha, o evento teve tanta receptividade por parte da população que deverá ser realizado novamente ainda neste ano. Segundo o idealizador do projeto, o músico, Tiago Oliveira, foi gratificante perceber que, mesmo com a chuva, os córrego-fundenses prestigiaram as manifestações artísticas do evento.