Diversos artefatos explosivos foram encontrados e apreendidos pela Polícia Militar, no acostamento da MG-050, na zona rural de Pedra do Indaiá no sábado (26). Rastreamentos são feitos a fim de localizar os responsáveis pelos materiais.

Os policiais chegaram ao artefatos por meio de denúncias anônimas. No local indicado, próximo ao km 163, foram encontrados 18 unidades dos materiais utilizados para detonação em indústrias de mineração e por quadrilhas especializadas em explosão de agências bancárias. Eles estavam espalhados pelo acostamento da rodovia.

Diante da situação, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi chamada para orientar na retira dos explosivos. Os produtos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil em Bom Despacho.

IMPRIMIR