O artesanato mineiro bateu recorde em número de peças comercializadas na 18ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte), em Olinda (Pernambuco), de 6 a 16 de julho. A maior feira do gênero na América Latina serviu também para que artesãos do Estado, individualmente ou em associações, acertassem vendas futuras com lojistas.

O número de peças do artesanato mineiro passou de 11.347 no ano passado para 12.100 em 2017. O faturamento nos três estandes de Minas Gerais chegou a aproximadamente R$540 mil, valor praticamente estável em relação a 2016.

Os bons resultados consolidam a iniciativa conjunta do Governo de Minas Gerais e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Brasileiras (Sebrae-MG) de apoiar os artesão, aproveitando as oportunidades e estimulando negócios no segmento.

O apoio do Governo do Estado para que o trabalho de quase 500 artesãos chegasse à Fenearte se deu por meio da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais (Seedif) e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene).

Conforme informações do Núcleo de Artesanato da Seedif, os governos estadual, federal e o Sebrae-MG investiram mais de R$200 mil na aquisição de três estandes na Fenearte.

Além disso, o suporte do Governo de Minas Gerais também ocorreu no transporte das peças, na coordenação e em toda a logística para que o artesão mineiro se sentisse acolhido mesmo distante do seu Estado.

Segundo o secretário da Seedif, Wadson Ribeiro, alguns artesãos desocuparam os espaços antes do término da feira, pois tiveram os seus produtos esgotados. “Estamos felizes com o resultado e isso mostra que o artesanato mineiro é belo, representativo e tem valor comercial”, diz.

O artesanato de 12 famílias da Chapada do Norte (Território Alto Jequitinhonha) esteve pela segunda vez consecutiva na Fenearte e melhorou o desempenho, segundo a representante do grupo, Adriane Coelho.

Público superior

A 18ª Fenearte bateu recorde de participação, com aumento de 20%. Nas edições anteriores, o público chegou a 300 mil pessoas. Entretanto, neste ano houve um incremento de mais 60 mil pessoas. O faturamento total ainda é contabilizado pelos organizadores para ser divulgado.

Calendário para o artesanato

Agosto – A 31ª CRAFT Design é uma feira para lojistas de decoração e presentes, arquitetos e decoradores. Ela ocorre no Centro de Convenções Frei Caneca, de 3 a 6 de agosto, em São Paulo. A organização e seleção dos artesãos mineiros são do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Brasileiras (Sebrae-MG). O Governo do Estado apoia os artesãos e grupos selecionados.

Setembro – De 6 a 10 de setembro Tiradentes, um dos destinos turísticos mais procurados de Minas Gerais, sedia a tradicional Feira Mineira de Artesanato, aberta a todos os públicos. São 300 metros quadrados destinados aos artesãos apoiados pelo Governo mineiro, Governo federal, por meio do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB) e Sebrae-MG.