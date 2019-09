Redação Últimas Notícias





“Apaixonado pela música desde que se entende por gente”, assim se define o músico Saulo Ribeiro, de 23 anos.

Formiguense, formado em filosofia pela Faculdade Dehoniana, em Taubaté, Saulo participará do quadro “Shadow Brasil”, do programa Raul Gil no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

O quadro consiste em uma batalha musical onde o artista se apresenta “nas sombras” para cinco jurados. O candidato tem um minuto para se apresentar e conquistar ao menos três jurados e assim se revelar.

A gravação do quadro será realizada na próxima segunda-feira (9), nos estúdios do SBT, em São Paulo.

De acordo com Saulo, a participação dele no programa foi uma indicação da amiga e artista Lorena Pimentel. A cantora da cidade de Piumhi também já participou do programa do Raul Gil. “Conheci Lorena no casamento do meu irmão, onde cantamos juntos; e ela gostou muito do meu trabalho. Ela participou de quatro temporadas do programa e fez amizade com a produção do Raul Gil, assim ela me indicou”.

A indicação de Saulo demorou cerca de dois anos para acontecer. Na época em que conheceu Lorena, o formiguense fazia seminário. Após o término dos estudos, que ocorreu em julho deste ano, Lorena enviou um vídeo do artista para a produção do Raul Gil.

O programa Raul Gil é transmitido no sábado à tarde. Ainda não há data para a apresentação de Saulo ir ao ar, mas o Últimas Notícias ficará de olho para que os formiguenses prestigiem o artista. Enquanto isso confira uma “palhinha” do músico:

Sobre o artista

Filho de Sueli Fátima e Ramon Ribeiro, Saulo Ribeiro se encantou pela música ainda criança quando acompanhava a mãe no coral da igreja. Nascido em família de músicos, o artista começou a se apresentar em barzinho aos 13 anos.

As apresentações em barzinho e também em casamentos levaram Saulo a integrar a banda de baile do cantor André Gouvêa. “Viajei com André pela região por um ano e me apresentei em dois carnavais com a banda. Nos apresentávamos todo fim de semana e foi a época mais intensa que vivi no mundo da música ”, declarou Saulo que,na época, dividia a vida de artista com a de estudante.

Ao término dos estudos, Saulo ingressou no Seminário. Após cinco anos de estudos ele voltou para Formiga em julho deste ano.

“Sempre amei música e no período em que fiquei no seminário, amadureci e percebi que não posso viver longe disto. A música me preenche e me proporciona o autoconhecimento”.

Hoje Saulo participa de dois projetos musicais, a banda Tixotrol e a Triato. “Na Trixotol me apresento com meu primo Deyvid Arantes desde a época de seminário. Quando entrava de férias me apresentava com a banda nos barzinhos de Formiga. Já a Triato é um projeto novo que criei com meu amigo de seminário, Lucas Furtado e minha amiga de coral Debora Ellias. Esse projeto nasceu das nossas afinidades, gostos musicais e amor pela música. Nossa marca éa MPB e o samba. Nos apresentamos em formaturas, casamentos e aniversáriose é o que amo fazer”, destacou.

Banda Trixotol (Foto: Arquivo Pessoal) Banda Triato (Foto: Arquivo Pessoal)