Ele passou por uma cirurgia, mas ainda precisa realizar mais dois procedimentos cirúrgicos.

“O meu câncer era bem agressivo, pela gravidade do problema eu tive que recorrer a rede privada de saúde, porque pelo SUS [Sistema Único de Saúde] a fila era mais demorada”, contou.

Por mês, o artista plástico gasta R$ 5 mil com o tratamento. “Agarrei a oportunidade, a Secretaria de Cultura viu em mim a necessidade de apresentar as obras em prol do tratamento da minha doença. É um tratamento muito caro, com as vendas das peças pretendo custear o tratamento”, comentou Michel.