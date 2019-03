Um caminhoneiro se envolveu em um acidente na tarde dessa terça-feira (12) na BR-354. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o homem, de 59 anos, seguia sentido Arcos/Bambuí quando no km 469 teve a visão ofuscada por galhos de uma árvore e, repentinamente, se deparou com alguns veículos estacionados no acostamento da pista e com uma carreta transitando no sentido contrário.

O caminhoneiro tentou frear o veículo, mas não conseguiu evitar a colisão com a carreta e um caminhão que estava parado no acostamento. Com o impacto o veículo caiu no rio Candonga.

O condutor teve ferimentos leves no nariz e foi socorrido ao hospital pelo Samu de Arcos. Os motoristas dos outros dois veículos não se feriram.