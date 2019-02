Uma árvore, de aproximadamente 15 metros, atingiu um carro que estava estacionado na rua Jael Correia Brandão, no bairro Esplanada, nessa terça-feira (26), em Divinópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu.

Os militares informaram que não chovia no momento da queda, que pode ter sido causada devido à podridão da base da árvore. Os bombeiros disseram ainda que o proprietário do veículo, de 29 anos, estava no trabalho quando o incidente ocorreu.

Um trecho da rua precisou ser interditado para remoção da árvore que durou cerca de uma hora. Durante os trabalhos, agentes da Secretaria de Trânsito e Transportes (Settrans) controlaram o trânsito no local.