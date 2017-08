O que diz o Saae:

De acordo com a Secom, que entrou em contato com o diretor do Saae, Capitão Souza, para averiguar o que estava acontecendo, o mesmo relatou que “o fato aconteceu, pois, a caixa d’água onde ocorreu o transbordamento possui um sensor que apita na Autarquia quando ela atinge o volume máximo suportado, sinalizando que a válvula deve ser desligada. Acontece que o funcionário que estava de plantão no domingo se descuidou e se esqueceu de desligar a válvula, ocasionando um vazamento temporário”. disse Souza.

O diretor do Saae relatou também que existe ainda um buraco na base da caixa fazendo com que um vazamento constante ocorra naquele local. Contudo, esse problema será resolvido nas próximas semanas, pois a Autarquia já está tomando as providências cabíveis para realizar o reparo na caixa d’água.

Nota da Redação

1. Verificando atentamente a resposta do diretor do Saae, lembramos que o transbordamento já ocorreu há poucos dias, portanto, tudo indica que a causa não foi atacada a contento.

2. Se o próprio Saae informa “que existe ainda um buraco na base da caixa fazendo com que um vazamento constante ocorra” ficamos a imaginar que, realmente, em sendo verídica essa afirmativa e considerando as condições do solo no terreno baldio por onde há sinais evidentes do percurso da água (vazada pelo tal buraco ou transbordada pela caixa), o mínimo que se exige em defesa das residências que possam vir a ser afetadas seria uma providência imediata, o que a própria resposta nos induz a pensar que esta não foi sequer cogitada.