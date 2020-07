No Dicionário Aurélio, ingênuo é aquela pessoa inocente, simples, sem malícia, inocente. Tem como sinônimo: puro, inexperiente, simples, inocente, tolo, simplório.

A sociedade atual propicia o acesso a informações pela maioria da população, dissemina o conhecimento dos deveres e direitos para o exercício pleno da cidadania, diminui possibilidade das pessoas agirem ingenuamente, mas gera oportunidades para pessoas mal intencionadas, dispostas a levar vantagem.

O recebimento indevido do auxílio emergencial por milhares de servidores civis e militares (da ativa e pensionistas), não pode ser considerado uma ingenuidade, pois essas pessoas fazem parte de um estamento letrado e consciente de seus direitos e deveres. Assim, salvo ações de terceiros, com o intuito de macular a imagem de outra pessoa, todos os demais casos (onde ocorreu o usufruto efetivo do depósito, com o saque do valor) deveriam gerar penalidades.

O quase Ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, apresentou em seu currículo (fake), sendo constatadas vários erros, como constatou-se ele não ter Doutorado em Administração, pela Universidade de Rosário, na Argentina, não ter pós-doutorado, na Universidade de Wuppertal, na Alemanha, não ter ministrado aulas na Fundação Getúlio Vargas, FGV. Esqueceu que, sendo Ministro, seria uma figura pública, onde toda a sua vida é devassada, mesmo antes de sua posse. Entretanto, o Brasil estava otimista com o novo nome, após os dois últimos Ministros da Educação não mostrarem preparo para o cargo, mas Carlos Decotelli não aguentou o desgaste e pediu demissão, antes mesmo de tomar posse.