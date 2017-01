A única coisa certa da vida é a mudança constante.

Os diversos recursos da informática e dos meios de comunicação têm gerado uma revolução avassaladora e sem precedente na forma como as pessoas se comunicam, no entretenimento, na vida das pessoas e mudado a forma do funcionamento dos negócios. Tudo isso têm gerado a necessidade de adaptação, atualização e preparação das empresas e das pessoas, principalmente quanto à forma de trabalho.

Atualmente, os computadores fazem parte da cultura, dos negócios e da vida de todos os brasileiros, indiferente de qual seja a classe social.

Estas mudanças geraram a descontinuidade de produtos, serviços e de hábitos e também a implementação de novas soluções para o homem moderno, todas dependentes da informática.

É interessante descrevermos diversas alterações na forma como vivemos advindas das mudanças tecnológicas.

Por exemplo, os orelhões instalados nas cidades pelas operadoras para atender recomendação do governo, hoje estão subtilizados e sendo desativados, pois todas as pessoas têm um ou mais de um celular e não necessitam mais de orelhões ou mesmo de telefone fixo.

A indústria do entretenimento mudou e as lojas de venda de CD e DVD fecharam. Agora as pessoas acessam a internet para ver filmes e escutarem músicas, de forma gratuita muitas das vezes ou por assinatura.

Os jornais diminuem a tiragem de impressos e, para sobreviver, as editoras estão migrando todo o conteúdo para a internet e cobrando dos leitores o direito de acesso à leitura.

Os taxistas, nas cidades grandes, presenciam o aumento da concorrência dos carros credenciados ao Uber, os quais são chamados para fazer corrida por aplicativo de celular.

Os dicionários (de inglês, espanhol, sinônimos, etc.) estão virando relíquias nas prateleiras de bibliotecas particulares e as pessoas não os adquirem mais, pelo fato de terem disponíveis na internet, de forma online.

Os livros impressos ainda são vendidos, mas existe um processo de transição para o livro eletrônico (e-book) e as grandes livrarias já vendem dispositivos eletrônicos para leitura de e-book e detectam o aumento da procura.

Os bancos brasileiros detêm a rede de informática mais adiantada do mundo no ramo financeiro, com os caixas eletrônicos, transferências eletrônicas, pagamentos via celular, sistema online de atendimento, compensação eletrônica, etc. Com a atual concorrência dos bancos digitais, chamados fintech, os bancos tradicionais migram também para bancos digitais, onde os bancos não têm agências e todas as transações podem ser feitas pelo computador e celular.

O próprio governo disponibilizou o Tesouro Eletrônico, onde as pessoas físicas podem adquirir títulos do tesouro do Governo Federal de forma online e direta, sem intermediários.

Não me lembro de qual foi a última vez que recebi uma carta, telex ou mesmo um cartão postal, pois atualmente é mais fácil enviar um email, uma mensagem pelo Whatsapp ou Facebook. Assim, os Correios estão reinventando a sua forma de terem resultados financeiros, apostando nas entregas rápidas (sedex) e no transporte de mercadorias.

Nas bolsas de valores não têm mais pregões presenciais, onde as operações de compra e venda de ações e de mercadorias eram efetuadas por ordens escritas. Agora, todas as operações são efetuadas e acompanhadas com a utilização de aplicativos instalados nos computadores pessoais.

A educação à distância é uma realidade para os cursos de graduação, preparatórios para concursos e de atualização, onde pela internet os alunos acessam as aulas da residência deles.

E muitas novidades ainda estão por vir e mudar a forma de viver das pessoas e dos negócios, como a inteligência artificial, os carros teleguiados, os drones, tendo a informática efetivado a criatividade destrutiva do capitalismo, ao gerar novas formas mais econômicas e eficazes, e, a única certeza que temos, é de que daqui a 10 anos a forma como fazemos as coisas hoje estarão obsoletas.