Na segunda-feira (28) foi sancionada a Lei nº 689/2017, que autoriza a concessão de subvenção econômica ao Lar São Vicente de Paulo de Córrego Fundo. O valor a ser repassado pelo município à entidade é de R$31 mil.

O Lar, mantido pela Sociedade São Vicente de Paulo, abriga idosos que requerem cuidados de saúde em período integral. O recurso destinado é utilizado para custeios diversos.

Promoção de Saúde

Desde o primeiro semestre deste ano, a administração municipal vem intensificando as ações em benefício aos assistidos pela entidade. No âmbito da Saúde, a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) iniciou um trabalho de atividades semanais com os internos.

A ação começou a ser realizada após visitas de diagnóstico situacional e avaliação das possíveis intervenções para melhoria nos cuidados aos idosos. A iniciativa desenvolve avaliações psicológicas e nutricional dos internos e está sendo elaborado um projeto para atendimento fisioterapêutico. Todos estes serviços são desenvolvidos por profissionais do município, que realizam estas ações periodicamente com os internos.

Outro projeto que está em desenvolvimento pela nutricionista da Secretaria de Saúde, em parceria com a unidade da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), é o cultivo de uma horta, para utilização de alimentos orgânicos e para que o cultivo também seja uma prática que envolva os assistidos pela entidade.

Segundo a psicóloga e coordenadora do NASF, Walquíria Rezende de Oliveira Teixeira, é importante salientar que os internos do Lar são muito bem cuidados. “A equipe do NASF vem para somar. Para apoiar e tornar ainda melhor a estadia dessas pessoas que já lutaram tanto durante suas vidas”, comentou.

Assistência Social

No aspecto da assistência social, o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Políticas Sociais engloba o atendimento via Proteção Social Especial, destinada aos casos de distanciamento familiar e situações afins, e que requerem acompanhamento individual, assegurando o monitoramento e qualidade na atenção protetiva. Nos cuidados da Proteção Social Especial, os atendimentos ocorrem semanalmente ou sempre que necessário.

Uma atividade que também é desenvolvida pela assistência social é a celebração dos aniversários dos residentes do Asilo. Outra novidade deste ano é que os internos agora participam das atividades promovidas junto ao grupo da Melhor Idade “Estrela do Amanhã”, visando à convivência social e fortalecimento de vínculos. As atividades são às quartas-feiras e todos os internos que queiram são levados para participarem.