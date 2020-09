Da Redação

Na terça-feira (22) foram entregues no Asilo São Francisco de Assis, as 500 fraldas geriátricas doadas pelo “TG do bem”, um grupo de amigos formados por ex-atiradores da 2ª Turma do Tiro de Guerra em 1980.

As doações foram repassadas para o presidente do asilo, Carlos Henrique Silva pelas mãos do integrante do grupo Waltercides Montijo (Waltinho Contador).

De acordo com “TG do bem”, o interesse em ajudar a entidade vem do fato de reconhecer a importância do trabalho e as dificuldades enfrentadas pela gestão do asilo diante das receitas auferidas no mês que não suprem o custo operacional da entidade.