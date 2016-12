Da Redação

O Lar São Francisco de Assis (Asilo de Formiga) receberá uma doação de cobertores reciclados da Concessionária Nascente das Gerais. Outras 13 instituições de cidades que fazem parte do Sistema MG-050/BR-265/BR-491 também receberão doações.

No total, 1.170 peças (calças, jaquetas, camisas, etc.) já utilizadas por profissionais da concessionária se transformaram em 1.068 cobertores novinhos que farão a diferença para quem precisa.

A ação da concessionária reduz a degradação ambiental, uma vez que as peças de roupa seriam descartadas em aterro ou incineradas.

As doações começarão a ser entregues nesta terça-feira (13). Além do Asilo, as entidades beneficiadas são: