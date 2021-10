A Secretaria Municipal de Saúde fez, nesta terça-feira (5), a atualização semanal junto à Secretaria de Estado de Saúde (SES) do surto de Covid-19 registrado no asilo São Francisco de Assis. No Boletim Epidemiológico divulgado hoje consta, ao todo, 46 formiguenses internados, sendo que 30 são idosos do asilo. Nenhum funcionário precisou de internação.

Os idosos estão internados em Formiga e em cidades da região (Arcos, Lagoa da Prata, Campo Belo e Divinópolis). De acordo com o secretário municipal de Saúde, Leandro Pimentel, a internação foi preventiva para melhor acompanhamento da evolução do quadro clínico dos idosos. A maioria deles está estável e responde bem ao tratamento.

O primeiro caso positivo foi de um funcionário no dia 16 de setembro. O surto foi notificado a Secretaria de Estado de Saúde (SES) na terça-feira, dia 21 de setembro, após mais funcionários e idosos institucionalizados terem testado positivo para a doença. Ao todo, desde o início do surto, 35 idosos e 09 funcionários testaram positivo. Um dos idosos veio a óbito em decorrência de complicação da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde semanalmente atualizará o surto junto a SES e o local será monitorado até 42 dias após a data do último positivo.