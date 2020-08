Criminosos tentaram explodir caixa eletrônico de banco durante a madrugada, mas foram surpreendidos pelo Bope. Dois fugiram e invadiram uma casa, mas moradores já foram libertados.

Assalto em Brumadinho: câmera de segurança flagra movimentação e tiros no município. PM vai conceder entrevista coletiva sobre o caso nesta manhã.

Segundo as primeiras informações da PM, por volta das 3h, criminosos tentaram atacar um banco, mas foram surpreendidos por militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Houve tiroteio e os homens foram atingidos.

No início da manhã, a PM divulgou que quatro homens haviam sido atingidos. Às 9h25, a reportagem apurou com a polícia local que, na verdade, três homens foram baleados e não sobreviveram.

Dois deles conseguiram fugir e invadiram uma casa, onde fizeram moradores reféns. Por volta das 6h, após negociações, as vítimas foram libertadas.

A Polícia Militar de Minas Gerais informou que vai dar mais detalhes da ocorrência em uma entrevista coletiva ainda nesta manhã.