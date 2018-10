Redação Últimas Notícias

Um veículo pegou fogo na BR-354 próximo à comunidade rural de Fazenda Velha, em Formiga, na noite dessa quinta-feira (25).

O Corpo de Bombeiros tentou conter as chamas, mas o carro já havia sido totalmente destruído pelo fogo. Ninguém foi encontrado no local.

De acordo com a PMRv, o veículo, um VW/Fox, placa HKI-6797 de cor azul, foi tomado de assalto no trevo de acesso à Formiga (próximo ao Status Motel).

O motorista do carro seguia pela alça do trevo sentido Campo Belo, quando foi surpreendido por um homem armado. A vítima foi retirada do veículo e agredida com chutes.

O suspeito fugiu sentido Campo Belo. De acordo com a vítima, um segundo suspeito estava em uma motocicleta dando cobertura.

Durante a fuga, o criminoso perdeu o controle direcional do veículo que se chocou contra uma placa de sinalização. Após a colisão o carro pegou fogo.

A PMRv e a Polícia Militar realizaram rastreamento pela região, mas os suspeitos não foram localizados.