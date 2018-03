Redação Últimas Notícias

Uma tentativa de assalto à agência dos Correios do município de Tapiraí foi frustrada pela ação da Polícia Militar, na madrugada desta quinta-feira (15).

Seis indivíduos armados arrombaram o cofre da agência. Os militares chegaram ao local no momento em que eles estavam colocando o cofre no porta-malas de um Toyota/RAV4.

Ao perceberem a presença da PM, os criminosos começaram a atirar. Após trocas de tiros, eles fugiram. Com reforço policial das cidades de Arcos e Bambuí os militares conseguiram prender três jovens: dois de 23 e um de 26 anos. Eles foram encontrados escondidos em dois lotes vagos.

De acordo com a PM, os indivíduos têm passagem pela polícia por roubo, receptação e tráfico de drogas. Com eles foram apreendidos um revólver e uma pistola.

O veículo usado pelos criminosos foi roubado em Uberaba nessa quarta-feira (14). Cerca de uma hora após o crime, moradores informaram à PM que um homem ferido estava pedindo ajuda pela cidade, de acordo com a PM isto leva a crer que um dos criminosos foi ferido na troca de tiro.

O comandante do 63°Batalhão da Polícia Militar de Formiga, tenente coronel Wellington Levy e o comandante da companhia de Tapiraí, capitão Bittencourt estão à frente do trabalho da corporação no rastreamento dos criminosos. Além disso, a 7ª Região da Polícia Militar, a 7ª Companhia de Policiamento Especializado e o Batalhão de Rádio Patrulhamento Aéreo enviaram reforços e um helicóptero.