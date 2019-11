arrow-options Foto: Reprodução/Internet Paulo atirou 13 vezes contra as vítimas na frente da casa em que morava com a família, em São Paulo

Após cinco meses de investigação, a polícia de São Paulo já verificou quase 300 endereços em dez estados do Brasil e em dois países da América do Sul sobre os possíveis paradeiros do assassino de Rafael Miguel e dos pais dele.

A investigação checou mais de 280 denúncias sobre possível paradeiro de Paulo Cupertino , que fugiu ao matar a tiros namorado e sogros da filha em SP.