Devido à pandemia do coronavírus e à declaração de calamidade pública no Brasil, excepcionalmente, a Assembleia Geral Ordinária da Fundação Educacional de Formiga-MG/2020 não ocorrerá neste mês, conforme prevê o Estatuto da Instituição, em seu Artigo 17.

A Assembleia Geral ocorrerá no dia 28 de maio, ou em data posterior, conforme aconselhamentos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, a fim de se evitar aglomeração de pessoas. A decisão de alterar a data da Assembleia foi do Conselho Diretor da Fuom.

Em atendimento às normas estatutárias, o Edital de Convocação da referida Assembleia será publicado, com antecedência mínima de dez dias, em órgão da imprensa local e afixado no hall de entrada do Prédio 1 da Fuom.

Fonte: Unifor-MG