A Galeria de Arte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) receberá a partir desta segunda-feira (26) as mostras “O Escambau”, de Olister Barbosa, e “Mineiro de Ferro”, de Décio Moreno Gomes Leite, conhecido como Demogolet.

As mostram estarão disponíveis gratuitamente para o público até 13 de setembro.

O artista plástico Olister Barbosa traz uma série de obras que representam símbolos e signos da vida urbana incorporados por elementos estéticos indígenas, fazendo referência à prática do escambo, comum no Brasil colonial.

As pinturas do artista retratam, sobretudo, a ancestralidade indígena reimaginada como algo da moda cotidiana, e busca trazer uma reflexão sobre consumismo e alienação, com influência direta da Pop Art, dos quadrinhos e da linguagem publicitária.

Já a mostra do pintor e escultor Demogolet reforça o conceito do minério de ferro como elemento de identificação e formação do estado, retratando-o como parte da essência dos mineiros.

Na exposição, há obras inspiradas na Escola Clássica, no Impressionismo, no Pontilhismo, no Expressionismo e na Pop Art. O óleo sobre tela predomina nas peças, mas também há presença de outras técnicas, como a acrílica sobre tela com colagem de papel sulfite. As esculturas estão expostas por meio de obras construídas com chapas metálicas e ferramentas, como enxadas, picaretas, pás e foices, com acabamento em pintura esmalte sintético ou sem acabamento algum, somente ferrugem natural.