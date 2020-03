Diante do cenário de isolamento social necessário para enfrentamento ao Covid-19 (coronavírus), a partir da próxima semana, a Câmara de Formiga realizará as reuniões de forma virtual.

A ideia do presidente da Casa, Mauro César, é que as sessões ocorram de maneira semelhante à que vem acontecendo no Senado Federal.

Para definir as tecnologias a serem utilizadas para as reuniões e a transmissão delas, Mauro se reuniu nessa segunda-feira (23) com o assessor de comunicação do Legislativo, Eduardo Lacerda, e com Valmor Figueiredo e Diego Souza, da produtora Multivídeo, responsável pela transmissão.

Durante a semana, testes serão feitos para que na próxima reunião, que ocorrerá na segunda-feira que vem, tudo esteja pronto. “Vimos, na semana passada, o Senado Federal realizar uma reunião virtual, com uma votação importante, de forma eficiente e transparente. E é isso que queremos trazer para a Câmara de Formiga. Em época de crise, como esta que estamos vivendo, é preciso ter criatividade e utilizar das tecnologias disponíveis para continuarmos realizando nosso trabalho como legisladores”, observou o presidente.