O prefeito Eugênio Vilela assinou, na quinta-feira (21), a primeira medição do projeto “Santuário das Águas”, que visa a recuperação de nascentes do rio Formiga.

Ela foi enviada para a Caixa Econômica Federal para liberação de recursos para início dos trabalhos na cidade.

Em 2017, a Prefeitura celebrou um convênio com a Agência Nacional das Águas (ANA), no valor de R$545.249,60, para a revitalização da bacia do rio Formiga.

Idealizador do programa de revitalização da bacia do rio Formiga, José Ivo da Silva, que atua no Saae, explicou que a empresa Globus, de Divinópolis, foi contratada para elaborar 16 PIP’s (Projetos Individuais de Propriedades) para o projeto “Santuário das Águas”. Cada proposta é direcionada a uma propriedade rural onde serão feitos os trabalhos para recuperação de nascentes do rio Formiga. As 16 propriedades totalizam 941 hectares. Entre os serviços programados, estão as construções de barraginhas, de curvas de nível, o cercamento de áreas preservadas e a aquisição e o plantio de mudas de árvores.