Em tempos de pandemia, em que as questões relacionadas à saúde têm tomado espaço das conversas quase que por completo, assuntos prementes para o município, como a construção da nova barragem de captação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga (Saae), promessa da atual gestão, estavam deixados de lado, ainda que temporariamente.

Porém, a administração municipal divulgou na tarde desta terça-feira (9), que já está assinado o contrato de financiamento para a construção da nova Barragem de Captação e Controle de Cheias (Barragem do Rio Formiga).

A assinatura ocorreu na sede da superintendência da Caixa Econômica Federal, em Belo Horizonte, onde o chefe do Executivo Eugênio Vilela esteve, acompanhado do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Flávio Passos e do secretário de Obras, Fábio Rezende, para concretizar o financiamento no valor de R$9.463.056,04.

De acordo com relatório elaborado pelo Saae, a nova barragem terá o volume de 1.210.000m³, que será capaz de suprir o abastecimento no município por, aproximadamente, 70 dias, com vazão máxima de 200 litros por segundos ou complementará metade do fornecimento durante 140 dias, em períodos de estiagem.