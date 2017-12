O prefeito Eugênio Vilela assinou nesta terça-feira (19) o contrato de locação da Casa de Apoio em Belo Horizonte.

Na semana passada, ele esteve no imóvel, acompanhado da equipe da Secretaria Municipal de Obras, fazendo uma vistoria.

A Casa de Apoio abrigará formiguenses que estiverem passando por tratamentos de saúde na capital mineira. De acordo com o prefeito, ela será mobiliada no mês que vem e a inauguração deverá ocorrer em fevereiro de 2018. “Antes da locação, foi solicitado ao proprietário que fizesse algumas adequações na residência. Ele fez o que pedimos. Agora, o imóvel está pronto para ser mobiliado e possui as condições necessárias para que possamos começar o trabalho de acolhida aos pacientes e seus acompanhantes. Este é um sonho de muitos formiguenses e um compromisso que firmamos com a população”, explicou.

A casa

A Casa de Apoio em Belo Horizonte é um serviço de responsabilidade conjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, quanto à manutenção e coordenação, e da Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere à triagem, orientação, encaminhamento e transporte dos pacientes.

A finalidade do projeto é proporcionar um espaço acolhedor e facilitar o acesso à área hospitalar. Os usuários, além de espaço para repouso, terão direito a um acompanhante e à alimentação diária.

A casa fica na rua Engenho Novo, 70, no bairro Pompéia, e terá funcionamento ininterrupto.