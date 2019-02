A Associação Atlética Arcoense levantou a taça de campeã do Campeonato Municipal, no campo do Ypiranga, no sábado (8). Em um jogo disputado o Tatu (mascote do Ypiranga) venceu o Índio (mascote da Associação) pelo placar de 2x1, mas como na primeira partida da final a Associação Atlética Arcoense venceu pelo placar de 3 x1, com a vantagem, garantiu o título.

Na partida de volta, o Ypiranga poderia reverter o primeiro placar da final, aos 19 minutos do 1º tempo, Peterson abriu o placar e 13 minutos depois, aos 32 minutos, o Mateus Garcia ampliou a vantagem, mas no segundo tento, aos 15 minutos, o Paraíba diminuiu e mudou o cenário da decisão. A partida continuou disputada, mas com este resultado, após 06 anos sem vencer a competição mais importante do município, a Associação sagrou-se campeão do Municipal 2018.

Realizado pela Liga Arcoense de Desportos (LIADE) com o apoio da Prefeitura Municipal de Arcos, o Campeonato Municipal vem ganhando projeção, como já era de se esperar, principalmente pela rivalidade, somente na partida final da competição, contou com o público significativo de 1.200 pessoas, com a média de público de 200 por partida.