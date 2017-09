A Associação de Moradores do Distrito Turístico de Pontevila pretende inscrever a localidade no projeto “Tudo de Cor para Você”, da empresa Tintas Corais. Para participar, a associação contará com o apoio da Prefeitura, que gostou da proposta apresentada, e não medirá esforços para que o distrito seja contemplado.

A presidente da Associação de Moradores, Janaína Pedrosa, visitou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico nessa semana para apresentar ao secretário, Alisson Sá, e ao coordenado de Políticas de Turismo, Thadeu Alencar, a proposta. A arquitetaTainah Leão Nascimento, que foi uma das responsáveis pela ideia, também esteve presente.

O projeto “Tudo de Cor para Você” visa revitalizar o visual de locais com potencial a ser explorado e já foi aplicado em diversos locais do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. No caso de Pontevila, o objetivo é revitalizar a sede do Distrito Turístico.

“Estamos terminando de desenvolver o projeto que será enviado para a Tintas Coral. Se aprovado, a empresa fornece as tintas, o material e capacita a população local para ela se envolver na revitalização do espaço. É muito bom ver uma ideia como essa surgindo da integração entre uma cidadã, que é a Tainah, a Associação de Moradores, representada pela Janaína, e pela Prefeitura de Formiga,” comentou Thadeu Alencar.

Já Alisson destaca que uma ação como essa aumenta a autoestima da população e propicia um maior desenvolvimento econômico da região através do turismo.

Transporte

A reunião foi aproveitada para dar continuidade a alguns temas levantados em um encontro anterior, ocorrido no dia 22 de agosto, no gabinete do prefeito Eugênio Vilela. E um assunto tratado foi o transporte coletivo para a região, que é feito hoje pela Viação Terlúcia. Por isso, também participou do encontro Fábio Duarte, representante da empresa. Janaína explicou as demandas da comunidade com relação aos horários dos ônibus e sugeriu algumas adequações.

Fábio também expôs algumas questões e foi muito solícito ao ouvir e analisar as demandas apresentadas. Ficou definido que a Viação fará um estudo sobre a viabilidade de atender o que foi solicitado e, em breve, entrará em contato para uma nova conversa.

“Agradecemos muito ao Fábio e à Viação Terlúcia por se disporem a vir conversar com a Janaína, que é a representante da comunidade, ouvir o que foi apresentado e se comprometer na busca de um diálogo cada vez maior com a população. Acreditamos que um trabalho conjunto com a comunidade e o diálogo são os caminhos que irão gerar melhores resultados”, ressaltou Alisson.